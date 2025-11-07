الرئيس عون: ملتزمون باتفاق وقف الأعمال العدائية

قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة
10:11
"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً
09:43
المتحدث باسم اليونفيل داني غفري لـ"الجديد": لم نرصد اي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا
08:16
المتحدث باسم "اليونيفيل" داني غفري لـ"الجديد": تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء سكنات تابعة للجيش اللبناني
08:14
المتحدث باسم "اليونيفيل" داني غفري لـ"الجديد" : أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق ما يشكّل مصدر قلق بالغ
08:11
من الجنوب.. مراسل الجديد ينقل المشهد
07:24