الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مبادرة القاهرة على المحك بين النار والسياسة (الديار)

2025-11-09 | 01:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مبادرة القاهرة على المحك بين النار والسياسة (الديار)
مبادرة القاهرة على المحك بين النار والسياسة (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":

تواصل القاهرة حشد الدعم لـ"مبادرتها"، لضبط الإيقاع بين بيروت وتل أبيب، التي دخلت مرحلة الاختبار الجدي، وسط سباق بين الديبلوماسية والنار، مع تسلم القاهرة الرد اللبناني الرسمي على المبادرة التي تقودها، بحسب أوساط ديبلوماسية متابعة، والتي اكدت ان "موقف بيروت لم يخرج كثيرا عن جوهر موقف "حزب الله"، كما ورد في رسالته إلى الرؤساء الثلاثة، أي رفض المفاوضات المباشرة والتمسك بإطار التفاوض المعتمد سابقاً، والذي ترى فيه القاهرة انعكاساً للانقسام اللبناني، بين من يعتبر التفاوض خطوة ضرورية لحماية لبنان من حرب مدمرة، ومن يرى فيها "فخًا إسرائيليًا" يراد منه انتزاع تنازلات سياسية ، تمهّد لتطبيع تدريجي".

لكن اللافت، وفق الأوساط نفسها، هو حالة "الانزعاج الصامت" التي تسود الدوائر المصرية، نتيجة ما تصفه بـ"الجمود الخطير" في الموقف الإسرائيلي، وإصرار تل أبيب على فرض شكل المفاوضات وأهدافها مسبقاً، مستندة إلى دعم أميركي واضح لفكرة المفاوضات المباشرة، وهو ما يضع القاهرة في موقع دقيق بين محاولتها الحفاظ على توازن علاقتها مع واشنطن من جهة، وحساسيتها التاريخية تجاه استقرار لبنان من جهة أخرى.

في هذا السياق، تبدو مهمة القاهرة شبه مستحيلة: إقناع إسرائيل بالتراجع عن شرطها للحوار المباشر، وإقناع بيروت بأن أي انفتاح سياسي لا يعني بالضرورة خضوعاً. فبين تصلب المواقف وتشابك الحسابات الإقليمية، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح مصر في كبح الانفجار اللبناني – الإسرائيلي؟ أم أن الامور تتجه إلى اختبار جديد تتراجع فيه الديبلوماسية أمام منطق القوة؟

 

ووفق الاوساط الديبلوماسية: " تربط  الإدارة الأميركية أي جهد لفرملة التصعيد الإسرائيلي بخطوات لبنانية ملموسة على الأرض، في مقدمتها تنفيذ قرار الدولة بحصر السلاح، وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع تل أبيب تحت عباءة واشنطن حصرًا، وهو ما وصل إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين خلال الأيام الأخيرة، والذين وضعوا امام معادلة واضحة: "على بيروت أن تبدأ بالمسار الداخلي لضبط السلاح خارج الشرعية، مقابل أن تستخدم واشنطن نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ولضبط النفس ميدانيا، وهي معادلة تعكس رغبة أميركية في تحويل الضغط العسكري الإسرائيلي، إلى أداة سياسية تسرع في إعادة هيكلة ميزان القوى الداخلي في لبنان، بما يخدم مشروع تسوية أمنية شاملة في المنطقة انجزت خرائطها".

أما على صعيد مبادرة رئيس الجمهورية حول فتح باب التفاوض المباشر مع إسرائيل، فقد كشفت الاوساط نفسها أن "المعنيين بها غير متحمسين لها حتى اللحظة، وخصوصا واشنطن، التي تعتبر أن أي تفاوض يجب أن يكون ثمرة تفاهم داخلي لبناني مسبق، يحدد موقع الجيش ودور حزب الله في معادلة الردع، فالإدارة الأميركية لا تريد الدخول في مفاوضات، وسط انقسام لبناني حاد قد يفشل أي مسار ديبلوماسي محتمل".

عليه، تختم المصادر ان "واشنطن تفضل فرض التغيير من داخل لبنان، لا من بوابة الحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تمانع استمرار الضغط الإسرائيلي، ما دام يسهم في دفع بيروت نحو "قرارات صعبة"، تعتبرها ضرورية لقيام دولة موحدة السلاح".

مقالات ذات صلة
مبادرة القاهرة على المحك بين النار والسياسة (الديار)

محليات

لبنان

مصر

اسرائيل

حزب الله

تل البيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: 9 حوادث و8جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
"تل أبيب" قلقة.. وتلوّح بجولة قتال جديدة

اقرأ ايضا في محليات

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
04:40

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

04:40

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس
04:36

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

04:36

اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

يحدث الآن

اخترنا لك
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
04:40
اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس
04:36
الوكالة الوطنية: يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة مرجعيون على ارتفاع متوسط
04:19
وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة التي إستهدفت بلدة الصوانة الجنوبية
04:17
الوكالة الوطنية: ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تجريف في الموقع المستحدث في جل الدير - جبل الباط عند أطراف عيترون
03:51
فياض: المفاوضات تمهّد للتطبيع
03:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025