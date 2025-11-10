الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس سلام أمام وفد الخزانة الأميركية: ملتزمون الإصلاح

2025-11-10 | 06:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس سلام أمام وفد الخزانة الأميركية: ملتزمون الإصلاح
الرئيس سلام أمام وفد الخزانة الأميركية: ملتزمون الإصلاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية وفداً أميركياً من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.

وأكد الرئيس سلام في خلال اللقاء "التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية".

وتم استعراض التقدم المحقق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية.

وتمت مناقشة انتشار الجيش اللبناني  في الجنوب ومختلف المناطق دعما للاستقرار وترسيخا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
 
 
مقالات ذات صلة
الرئيس سلام أمام وفد الخزانة الأميركية: ملتزمون الإصلاح

محليات

نواف سلام

رئيس الحكومة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية من الطائرات الحربية إستهدفت منطقتي القطراني والمحمودية
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية

اقرأ ايضا في محليات

قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
12:45

قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!

بين مهمة الجيش لانهاء حصر السلاح ىجنوب الليطاني، واستمرار اجتماعات الميكانيزم، اضافة الى استمرار الوفود الدولية يتركز المشهد السياسي.
في المشهد الاول، بعد الحملة التي يتعرض لها الجيش اللبناني، خرج رئيس الجمهورية العماد مدافعا، قائلا إن الجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه.

12:45

قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!

بين مهمة الجيش لانهاء حصر السلاح ىجنوب الليطاني، واستمرار اجتماعات الميكانيزم، اضافة الى استمرار الوفود الدولية يتركز المشهد السياسي.
في المشهد الاول، بعد الحملة التي يتعرض لها الجيش اللبناني، خرج رئيس الجمهورية العماد مدافعا، قائلا إن الجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه.

يحدث الآن

اخترنا لك
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
12:45
من الذي أزعج قائد الجيش؟ في المشهد السياسي بعد قليل
12:13
الزواج المدني "online"؟ تابعوا النشرة المسائية
12:04
رئيس الجمهورية يكرّم أبو سليم (صور)
12:03
لبنانيات محتجزات عند قسد - تابعوا التقرير الخاص في النشرة بعد قليل
11:56
الحياد الى مقدمة الدستور؟ التفاصيل في النشرة المسائية
11:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025