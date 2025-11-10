الرئيس سلام أمام وفد الخزانة الأميركية: ملتزمون الإصلاح

بين مهمة الجيش لانهاء حصر السلاح ىجنوب الليطاني، واستمرار اجتماعات الميكانيزم، اضافة الى استمرار الوفود الدولية يتركز المشهد السياسي.

في المشهد الاول، بعد الحملة التي يتعرض لها الجيش اللبناني، خرج رئيس الجمهورية العماد مدافعا، قائلا إن الجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه.