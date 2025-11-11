الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قريبا شركة طيران لبنانية منخفضة الكلفة.. والقليعات سيقلع

2025-11-11 | 08:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قريبا شركة طيران لبنانية منخفضة الكلفة.. والقليعات سيقلع
قريبا شركة طيران لبنانية منخفضة الكلفة.. والقليعات سيقلع

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ان "مطار بيروت الجديد سيكون مطارا عصريا انيقا وفعالا في آن واحد، مطارا بطابع بوتيكي، يجمع بين الفخامة والراحة والتقنيات الذكية، ليقدم تجربة سفر راقية لا تنسى".

واضاف خلال احتفال في ذكرى الـ80 لتأسيس شركة الطيران الشرق الاوسط: "نستعد قريبا لافتتاح الـ Fast Track لتسهيل حركة المسافرين وتسريع اجراءات العبور، موضحا ان هذا المشروع الى جانب سائر اعمال التأهيل والتحديث، سيتيح للمطار استيعابا اضافيا يقدر بنحو مليوني مسافر سنويا". واكد: "نحن لا نرّمم مطارا، بل نبني تجربة جديدة للسفر من لبنان واليه. وخلال عام واحد، سنقدم للعالم احد اكثر المطارات تميزا واناقة". واضاف رسامني: "تعمل الوزارة على اعادة تفعيل مطار رينيه معوض – القليعات، كخطوة استراتيجية لربط شمال لبنان بالعالم وتحفيز التنمية". وتابع: "لان لبنان لا يكتمل الا بابنائه المنتشرين، فهم سنده في الازمات، ووجهه المشرق في كل مكان. ندين لهم بالكثير، فحضورهم الاقتصادي والانسانـي يشكل دعامة اساسية لهذا الوطن، ومن واجبنا ان نقابل وفاءهم بما يستحقون، فنؤمن لهم رحلات جوية باسعار مدروسة ومنظمة، تتيح لهم زيارة اهلهم ووطنهم كلما اشتاقوا. وختم: "لذلك فان طيران منخفض الكلفة اصبح حاجة اساسية في لبنان على امل ان نراه يحلق قريبا من بيروت والقليعات الى العالم
".
مقالات ذات صلة
قريبا شركة طيران لبنانية منخفضة الكلفة.. والقليعات سيقلع

محليات

وزير الأشغال العامة

فايز رسامني

لبنان

مطار بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري يفتح معركة الانتخابات.. هروب أمام مزايدة الحزب؟
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي

اقرأ ايضا في محليات

تشفيطة وحادث لسيارة إيلون ماسك في لبنان (شاهد الفيديو)
11:06

تشفيطة وحادث لسيارة إيلون ماسك في لبنان (شاهد الفيديو)

نشر صفحة أحد المتخصصين في "درفت السيارات" في لبنان

11:06

تشفيطة وحادث لسيارة إيلون ماسك في لبنان (شاهد الفيديو)

نشر صفحة أحد المتخصصين في "درفت السيارات" في لبنان

السفير السعودي في دير سيدة اللويزة (فيديو)
10:26

السفير السعودي في دير سيدة اللويزة (فيديو)

زار السفير السعودي وليد بخاري الرهبانية المريمية المارونية في دير سيدة اللويزة. وكانت فرصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون ولمنافشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية الراهنة.

10:26

السفير السعودي في دير سيدة اللويزة (فيديو)

زار السفير السعودي وليد بخاري الرهبانية المريمية المارونية في دير سيدة اللويزة. وكانت فرصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون ولمنافشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية الراهنة.

يحدث الآن

اخترنا لك
تشفيطة وحادث لسيارة إيلون ماسك في لبنان (شاهد الفيديو)
11:06
السفير السعودي في دير سيدة اللويزة (فيديو)
10:26
هنا بيروت - 11-11-2025 - الحلقة الكاملة
10:21
قاسم يلوح بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية
10:08
الشيخ نعيم قاسم: على إسرائيل الخروج من لبنان وإطلاق سراح الأسرى ولا خطر على المستوطنات الشمالية
10:05
الشيخ نعيم قاسم: نحن امام خطر وجودي وسندافع عن ارضنا واهلنا ولن نتخلى عن سلاحنا
09:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025