قريبا شركة طيران لبنانية منخفضة الكلفة.. والقليعات سيقلع

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ان " الجديد سيكون مطارا عصريا انيقا وفعالا في آن واحد، مطارا بطابع بوتيكي، يجمع بين الفخامة والراحة والتقنيات الذكية، ليقدم تجربة سفر راقية لا تنسى".

واضاف خلال احتفال في ذكرى الـ80 لتأسيس شركة الطيران الشرق الاوسط: "نستعد قريبا لافتتاح الـ Fast Track لتسهيل حركة المسافرين وتسريع اجراءات العبور، موضحا ان هذا المشروع الى جانب سائر اعمال التأهيل والتحديث، سيتيح للمطار استيعابا اضافيا يقدر بنحو مليوني مسافر سنويا". واكد: "نحن لا نرّمم مطارا، بل نبني تجربة للسفر من واليه. وخلال عام واحد، سنقدم للعالم احد اكثر المطارات تميزا واناقة". واضاف رسامني: "تعمل الوزارة على اعادة تفعيل مطار رينيه – القليعات، كخطوة استراتيجية لربط شمال لبنان بالعالم وتحفيز التنمية". وتابع: "لان لبنان لا يكتمل الا بابنائه المنتشرين، فهم سنده في الازمات، ووجهه المشرق في كل مكان. ندين لهم بالكثير، فحضورهم الاقتصادي والانسانـي يشكل دعامة اساسية لهذا ، ومن واجبنا ان نقابل وفاءهم بما يستحقون، فنؤمن لهم رحلات جوية باسعار مدروسة ومنظمة، تتيح لهم زيارة اهلهم ووطنهم كلما اشتاقوا. وختم: "لذلك فان طيران منخفض الكلفة اصبح حاجة اساسية في لبنان على امل ان نراه يحلق قريبا من والقليعات الى

".