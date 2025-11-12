الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مبادرة سلام عربي - اسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟

2025-11-12 | 04:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مبادرة سلام عربي - اسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟
مبادرة سلام عربي - اسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟

رجحت صحيفة واشنطن بوست أن يأتي اتفاق سلام عربي-إسرائيلي من جهة غير متوقعة، هي لبنان، إذ لم يعد الحديث عن السلام في بيروت منذ عقود محرّماً، مشيرة إلى أنه "يشهد البلد اليوم حواراً وطنياً جاداً حول الموضوع"، وأن "الضغط الأميركي يمكن أن يحوّل هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة".

وأضافت الصحيفة أن "هذا التوجه يعود إلى عاملين رئيسيين: "أولًا، أقنعت الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب الله العام الماضي شريحة واسعة من الشعب اللبناني بأن المصالحة مع إسرائيل وحدها قادرة على إنهاء العنف الذي عصف بالبلاد على مدى الأربعين عاماً الماضية. ثانياً، يأتي تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توسيع اتفاقيات إبراهيم، ما جعل إمكانية السلام مع إسرائيل تبدو أكثر واقعية".

وكشفت الصحيفة عن "مواقف قيادات لبنانية مهمة، مشيرة إلى خطاب الرئيس اللبناني جوزف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن بلاده وإسرائيل بحاجة إلى التفاوض، وحثّ على إجراء محادثات غير مباشرة"، موضحاً أن "لبنان لا يمكن أن يكون خارج المسار الإقليمي لحل الأزمات. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء نواف سلام أبدى دعمه لمبدأ السلام مع إسرائيل، شريطة استمرار الجهود لإنشاء دولة فلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "العائق الرئيس أمام الانتقال من الحوار إلى السلام الفعلي هو حزب الله وحلفاؤه، الذين لا يزالون يمتلكون قوة عسكرية كبيرة وقدرة على ترويع القوى السياسية المعتدلة. وحتى في حال ضعفهم، يبقى نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً للسلام".

وحذرت الصحيفة من أنه "إذا استمر التعثر، قد تشن إسرائيل عملية عسكرية لإتمام المهمة، وفق تحذيرات المبعوث الأميركي توم براك".

وأشارت إلى أن "إحدى الطرق لتجنب حرب كارثية هي أن يبدأ لبنان وإسرائيل عملية سلام خاصة بهما، بحيث يشكل التحرك نحو التطبيع خطوة استراتيجية، وليس بديلاً عن نزع السلاح، موضحة أن أي تقدم دبلوماسي عملي سيضعف جهود حزب الله لاستعادة نفوذه السياسي ويُظهر للشعب اللبناني فوائد السلام المحتملة".

كما أوصت الصحيفة بأن "تبذل إدارة ترامب جهوداً إضافية لدفع لبنان نحو التفاوض، بما في ذلك تجنيد شركاء أميركيين عرب، وتحفيز بيروت من خلال دعم الاقتصاد اللبناني المتعثر، وربط إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية بخطوات عملية لتحقيق السلام، مثل ترسيم الحدود، وإدارة المياه والطاقة، وإلغاء القوانين المناهضة للتطبيع".

وذكّرت الصحيفة بأن "لبنان يواجه ثمناً باهظاً إذا لم يحرز تقدماً في نزع سلاح حزب الله أو بدء مفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك فقدان المساعدات الأميركية للقوات المسلحة والدعم الاقتصادي، وربما تخلي الولايات المتحدة عن ضبط تحركات إسرائيل في الملف الأمني".
مقالات ذات صلة
مبادرة سلام عربي - اسرائيلي.. ولبنان المفاجأة؟

محليات

لبنان

مباردة سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
🚨 هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة بيروت
الجيش اللبناني يرد: غير صحيح!

اقرأ ايضا في محليات

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!

اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان" منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق". وقال: "إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟"

07:41

"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!

اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان" منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق". وقال: "إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟"

يحدث الآن

اخترنا لك
"يبخون سماً" و"حوار طرشان".. مواقف جديدة للرئيس عون!
07:41
عون: الدعوة إلى حوار قبل الانتخابات النيابية هو بمثابة "حوار طرشان" وهناك إصرار مني ومن الرئيسين بري وسلام على إجرائها في موعدها
07:40
عون: حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني والجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية
07:40
بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
07:07
الرئيس جوزاف عون: لبنان بانتظار ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة على خيار التفاوض لتحرير الأرض ومنطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق
07:06
جدار اسرائيلي جديد عند حدود لبنان! (فيديو)
06:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025