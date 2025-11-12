"تشويش إلكتروني".. إنذار إسرائيلي أخير قبل الحرب؟

وذكر الموقع أنَّ "عملية التشويش الالكتروني التي نفذتها تعد الأكبر منذ حرب تموز 2006، إذ استهدفت شبكات الاتصال التابعة ل" "، إضافة إلى أنظمة المسيّرات ورادارات الدفاع الجوي في بعض البلدات ".

وكشف الموقع أن "عملية التشويش استمرت لفترة قصيرة، مستهدفة أيضاً رادارات الدفاع الجوي في بعض البلدات اللبنانية التابعة لنفوذ"حزب "، وفق المصادر ذاتها التي اعتبرت أن التشويش الإلكتروني يمكن تصنيفه من قبل مرجعيات عسكرية بأنه إنذار نهائي قبل الاجتياح البري المحتمل".

وكانت تقارير إسرائيلية متطابقة، كشفت عن استعدادات إسرائيلية مكثفة لعملية عسكرية محدودة ضد حزب الله في أنحاء مختلفة من ، بما فيها ، قد تستمر أسابيع قليلة، من أسبوعين إلى ثلاثة، كحد أقصى في السيناريوهات الأولية.

وتأتي المعلومات عن عملية التشويش التي نفذتها وحدة الحرب الإلكترونية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق مناطق من لبنان، ومن ضمنها بيروت وضاحيتها الجنوبية وبلدات حدودية في الجنوب.

كذلك، تزامنت العملية مع التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن بدء إسرائيل نقل دبابات إلى على الحدود مع لبنان، بالتوازي مع الأنباء الاستخباراتية من تل أبيب والتي أكدت أن "حزب الله" يعيد بناء قدراته العسكرية، مع رفضه المستمر لنزع سلاحه، رغم قرب انتهاء المهلة الممنوحة للجيش اللبناني في نهاية العام الجاري.