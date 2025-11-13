وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية

وفي كلمة
التي ألقاها ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان
"، بعنوان "نحو استراتيجية وطنية شاملة بشراكة متعددة القطاعات"، قال الحجار: رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات، فكونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، وكونوا المثلَ الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقا نحو أفق الانفتاح والازدهار، الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار.