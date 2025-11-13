وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية

قال والبلديات أحمد الحجار: "نواجه تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج، ‎وفي هذا الإطار، يتولّى الجيش اللبنانيّ، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من اللبنانيّة، ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".

