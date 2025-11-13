يحاول السرقة.. وقوى الأمن توقفه بالجرم المشهود (صورة)

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة في مناطق عدّة منعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:– أ. أ. (مواليد 1997، لبناني الجنسية)بتاريخ 16-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في محلّة الزّلقا، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات سرقة عدّة في مناطق مختلفة من .أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.