4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!

2025-11-13 | 06:11
&quot;خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله&quot;.. اسرائيل تتجهز!
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ "الجيش الاسرائيلي رفع مستوى استنفاره في الشمال خشية هجوم محتمل من "حزب الله"، مشيرة إلى أن "سلاح الجو بدأ بنقل مروحيات هجومية إضافية إلى المنطقة الحدودية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي والبري".

وبحسب التقرير، "يجري سلاح الجو الإسرائيلي "ثورة في مفهوم حماية الحدود"، مستفيداً من دروس هجوم السابع من أكتوبر، عبر تطوير آليات استجابة أسرع لأي تسلل أو هجوم مباغت، على غرار ما حصل في مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت الصحيفة أن "الجيش يدرس تقصير زمن استجابة المروحيات القتالية في الشمال، وتوسيع جهوزية وحدات النقل الجوي والقوات الخاصة تحسباً لسيناريوهات مشابهة، لافتةً إلى أن رئيس الأركان إيال زمير يوجّه الجيش إلى البقاء في حالة تأهب دائم “كما لو أن الحرب قد تندلع غداً فجأة".

كما كشف ضابط كبير في سلاح الجو أن "الجيش يعمل على تحديث أسطول مروحيات الأباتشي القديمة ومضاعفة عددها، ضمن رؤية تعتبر أن هذه المروحيات قادرة على مواجهة معظم التهديدات المحتملة ضد إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي حدّد مواقع داخل الأراضي الشمالية وعلى الحدود الشرقية وفي الضفة الغربية وخط التماس، حيث تم تدريب الطيارين على استهداف محاور قد يتحرك فيها العدو في حال اندلاع مواجهة، بهدف هزّ قدراته وإجباره على التراجع".

وختمت "معاريف" بأن "الجيش الإسرائيلي يسعى لتحويل خلاصات تحقيقات السابع من أكتوبر إلى أوامر عمل ميدانية في كل تشكيلات سلاح الجو، وسط إقرار بأن التحول المطلوب لا يقتصر على الوسائل، بل يشمل الذهنية العسكرية بأكملها".
 
 
 
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!

محليات

صحيفة معاريف

حزب الله

