الرئيس عون امام مستشارة الرئيس الفرنسي: التفاوض كفيل بإعادة الاستقرار

وأضاف خلال إستقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر: " يواصل اعماله بدقة خلافة لما تروج له وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء". وتابع: "الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض ان يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة ". لافتًا الى ان "اعادة الاعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية". مشيرًا الى ان "خيار التفاوض كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة". وأردف رئيس الجمهورية: "الحكومة باشرت بالتعاون مع في إقرار قوانين إصلاحية والعمل مستمر لاعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصاديةوتتناغم مع الأنظمة المعمول بها". وختم: "نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة الى 10 الاف عسكري".بدورها قالت المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السيدة آن كلير لو جاندر: "فرنسا ستعمل من اجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل "الميكانيزم" وفق الرغبة اللبنانية".