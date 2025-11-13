جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

عاجل
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض
نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض
نتنياهو: الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط
نتنياهو: الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
الخارجية الإيرانية: أمريكا مسؤولة عن الوضع الراهن بسبب انسحابها من الاتفاق وضربها منشآتنا النووية السلمية
الخارجية الإيرانية: أمريكا مسؤولة عن الوضع الراهن بسبب انسحابها من الاتفاق وضربها منشآتنا النووية السلمية
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية بتبعيتها لأمريكا تجاهلت بسوء نية مبادرات إيران لإنجاح الدبلوماسية
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية بتبعيتها لأمريكا تجاهلت بسوء نية مبادرات إيران لإنجاح الدبلوماسية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
22 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

2025-11-13 | 08:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الحكومة اللبنانية لم تُظهر "أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله.

كلام جعجع جاء خلال  مقابلة مع صحيفة"ذا ناشيونال" تناولت سلاح حزب الله، والعلاقات مع سوريا، ودول الخليج، والولايات المتحدة، واتفاق هدنة محتمل مع إسرائيل. وانتقد غياب الإرادة السياسية في ملف السلاح، مؤكّدًا أنّ مستقبل لبنان القريب  يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد. وحذّر من أنّ يتخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه."

وتابع: وفي خطوة كسرت محرّمًا استمر لعقود، كلّفت الحكومة اللبنانية في آب أغسطس الماضي الجيش رسميًا بجمع الأسلحة كلها تحت سلطة الدولة، وبالتالي نزع سلاح حزب الله – وهو أمر يرفضه الحزب بشدّة. لكنّ مراقبين، ومن بينهم الولايات المتحدة الأميركية، يعتبرون أنّ التنفيذ لم يتم بالسرعة المطلوبة، فيما تصعّد إسرائيل هجماتها على لبنان بشكل متزايد."

وقال" لا يوجد تصميم، ولا وضوح، ولا مثابرة، ولو أنه يصدر من وقت لآخر بعض التصريحات، والجميع يعلم أنّها مجرد تصريحات فارغة". 

ورأى أن معظم أعضاء الحكومة «غير جديين» في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية، مستثنيًا وزراء القوات الأربعة – وبينهم وزير الخارجية – وعددًا محدودًا من الوزراء الآخرين. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة، رغم أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة في 5 و7 آب، لكنها لم تطبّق أيًا منها ولم تنفّذها».

وبعدما قارن جعجع بين الوضع الحالي وبين الأجواء السياسية في كانون الثاني - يناير الماضي، عند انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة – وهما شخصان دعمتهما القوات اللبنانية، قال: إنّ تلك المرحلة كانت تتّسم بـ"الإرادة السياسية والإعلان السياسي والتصميم السياسي" في إشارة إلى تعهّد الرئيس ورئيس الحكومة حينها في خطاباتهما الأولى بوضع الأسلحة كلها تحت سلطة الدولة التي كان يجب أن تكون أكثر حزمًا عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها، مشيرًا إلى الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة"، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدًا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون».
وأشار إلى أن لبنان «عالِق» وسيبقى «عالِقًا حتى نغرق» ما لم يسلّم حزب الله سلاحه ويتحسّن تنسيق لبنان مع الولايات المتحدة والدول العربية، خصوصًا دول الخليج."

وأشار إلى أنّ "جزءًا كبيرًا من ترسانة حزب الله الضخمة دُمّر في حربه مع إسرائيل العام الماضي، لكن الأهم – برأيه – أنّ بنيته العسكرية والتنظيمية لا تزال سليمة"

وحذّر من أنّ "لبنان مهدّد بأن يتخلّف عن التطورات المتسارعة في المنطقة – وهو تحذير يكرّره كثيرون من المبعوثين الأجانب – مشيرًا إلى المفارقة بين وضع لبنان ووضع سوريا التي «أسقطت نظام الأسد بعد خمسين عامًا من الحكم في كانون الأول - ديسمبر الماضي»، ورئيسها أحمد الشرع الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في البيت الأبيض".

اضاف في هذا السياق" لبنان الآن، وبكل شفافية، بدأ يتأخر. الاتجاه الاستراتيجي العام في المنطقة يسير في اتجاه، والسلطات اللبنانية تضيّع الوقت في المناكفات والمخططات الصغيرة التي لا تؤدي إلى شيء، والدليل أنّ رئيس سوريا في البيت الأبيض، بينما رئيس لبنان في بلغاريا – مع كامل الاحترام لبلغاريا – لكنني أتحدث عن التأثير". 

وإذ شدّد على أنّ "مصير لبنان يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الإسرائيلية أو الحرب الأهلية، اعتبر جعجع أنّ تفادي هذين الخيارين يتطلّب مزيدًا من التصميم من الحكومة اللبنانية".

ودعا الرئيس عون إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحلّ ملفات عدّة، من ترسيم الحدود إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، غير أنّ جعجع تساءل عن مضمون تلك المفاوضات: «الرئيس يتحدث عن مفاوضات، لكنني لا أعلم فعلاً أي مفاوضات، وبأي شكل، وما مضمونها؟ عندما تتّضح هذه المعطيات يمكنني الحكم، لكن الآن لا أستطيع الحكم على مفاوضات مجهولة الشكل والمضمون».

واردف" لبنان، الذي شهد احتلالات إسرائيلية متكرّرة، كان ساحة قتال منذ عقود. فقبل نشوء حزب الله المدعوم من إيران في ثمانينيات القرن الماضي أثناء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، كانت الفصائل الفلسطينية تقاتل إسرائيل من الأراضي اللبنانية.ورأى أنّ الحل لإنهاء حالة الصراع الدائم هو العودة إلى اتفاق الهدنة، على غرار ما كان قائمًا خلال الأعوام العشرين الأولى من قيام دولة إسرائيل في الخمسينيات والستينيات.

وعن المرحلة ما بين عامي 1949، عندما أُبرمت الهدنة، و1969. كيف كانت الحدود بين لبنان وإسرائيل في تلك السنوات العشرين؟ أجاب رئيس القوات" أنّ المشاكل بدأت عندما استخدمت الفصائل الفلسطينية لبنان قاعدة لشنّ هجمات على إسرائيل، واستمر التوتر بعد ظهور حزب الله. والحل هو العودة إلى الوضع السابق، أي إلى الهدنة».

ورداً على سؤال لفت إلى" أنّ لبنان وسوريا يسعيان إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وكانت سوريا – التي شكلت حليفًا رئيسيًا لحزب الله – قد احتلت لبنان منذ عام 1976 حتى 2005 وسيطرت على أجهزته الأمنية."
وحول العلاقات مع سوريا اليوم، قال إنّه يأمل أن تسير الأمور «نحو فهم أفضل وأفضل».

وعن تجربته الشخصية، قال جعجع الذي عاش حياة مليئة بالأحداث، من طالب طب ترك دراسته عام 1975 ليقاتل في الحرب، إلى قائد عسكري، فسجين، فسياسي إنّه تعلّم من الماضي أنّ "أي مكاسب عسكرية تحققها يمكن أن تفقدها في أي لحظة، أما المكاسب السياسية فلا يمكن لأحد أن يسلبك إياها. الربح الحقيقي هو الربح السياسي، لذلك، من الأفضل أن يتحوّل حزب الله إلى العمل السياسي الحقيقي، لأن هذا وحده سيمنحه مكاسب حقيقية، أما اعتماده على جناحه العسكري فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار».
مقالات ذات صلة
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!

محليات

سمير جعجع

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارتان اسرائيليتان استهدفتا المكان ذاته في بلدة طرفلسيه Publishing Date
أطباء بلا حدود: هجوم بطائرة مُسيّرة على بعد امتار قليلة من عيادتنا في الهرمل

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟
12:07
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:44
الذهب الصيني بديل عن التقليدي؟ - تابعوا النشرة المسائية
11:40
بشرى سارّة للقطاع العام من الحكومة
11:34
الإستيطان جنوبًا.. من إعلان الى واقع؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
11:31
مأدبة غداء على شرف السفير اللبناني الجديد لدى الرياض
11:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025