بخاري: لبنان مقبل على خير كبير

زار سفير المملكة في الدكتور وليد بخاري دار نقابة محرري الصحافة بالحازمية، والتقى بأعضاء مجلس النقابة.



وجرى عرض عام للوضع في والمنطقة ورؤية المملكة لها.



ورحب النقيب جوزف القصيفي بالسفير بخاري مثمنا زيارته ودوره، ومنوها إلى ما إضطلعت به بلاده في دعم الجهد الذي أدى إلى وقف الحرب في لبنان من خلال رعايتها لمؤتمر الطائف الذي اثمر وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت بداية لمسار أنهى هذه الحرب، آملا أن تكثف المملكة مساعيها وتضاعف جهودها من أجل مساعدة الدولة على الانطلاق وتمكينها من مواجهة الازمات المحدقة بوطننا".



بخاري أعرب عن سعادته بلقاء أعضاء مجلس النقابة واشاد بدور النقابة الوطني والصحافي وروح المسؤولية التي تتحلى بها.



وقال: إن لبنان هو بلد رسالة، وليس قليلا أن تكون أول زيارة للبابا لاوون للخارج له.

واضاف: إن لبنان مقبل على خير كبير، ولست أرى تشاؤماً.



وأكد رداً على سؤال أن المملكة تقف إلى جانب لبنان ، وجميع اللبنانيين ، ومنفتحة على مكوناته كافة، ويهمها استقراره وازدهاره. وهي تدعمه وستشهد الايام المقبلة - انشاءالله- نتائج هذا الدعم.



كذلك أشار السفير البخاري إلى ثوابت السياسة السعودية ، مؤكدا أن بلاده هي مع حل الدولتين وتسخر كل امكاناتها للوصول اليه.