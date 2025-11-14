الجيش الإسرائيلي: حزب الله إغتال إلياس الحصروني

وزعم في البيان أنه في ليلة 1 آب 2023، نصب عناصر الوحدة 121 كمينًا للحصروني على طريق قريب من منزله في عين إبل بجنوب لبنان، حيث اختطفوه وقتلوه بواسطة التسميم وكسر أضلاعه. وبعد ذلك، ومن أجل خلق انطباع بأنه انحرف عن الطريق وتوفي في حادث سير، أعادوا جثته إلى سيارته المصطدمة بشجرة وتركوه داخلها في خندق على جانب الطريق".
رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى أنّ المملكة العربية السعودية تستعد في الفترة القريبة المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأنّ وفدًا سعوديًا سيزور بيروت لإجراء مناقشات مخصّصة لإزالة العقبات التي تعترض الصادرات اللبنانية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: "آن الأوان، ونحن في انتظار المملكة، وقد أكّدت مرارًا أنّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) أنّ فرقها نفّذت في تشرين الأول مسحًا جغرافيًا لجدار خرساني على شكل T أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، حيث أظهر المسح أنّ الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة لأصحابها. وأبلغت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بالنتائج، مطالبةً بنقل الجدار إلى جنوب الخط الأزرق.