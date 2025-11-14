عون: الأوضاع ستتغير جنوباً.. ماذا قال عن الموقف السعودي؟

وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله وفدًا من "حركة غد الإنقاذ" برئاسة الإعلامي بركات، الذي شدّد في مستهل اللقاء على أنّ الحركة “مع الدولة حصراً ومع حضورها الكامل في جنوب ، وفي بعلبك – الهرمل، وفي الضاحية”. واعتبر أنّ “خطاب القسم يمثّل محطة تاريخية للبنان الجديد، فيما يدفع أبناء الجنوب ثمن كل يوم يمرّ من دون تطبيق بنود هذا الخطاب، إذ لا عودة ولا إعمار من دون إقفال الحرب، والدولة لا تملك الموارد اللازمة للإعمار”.

ودعا بركات إلى “اعتماد خيار الدولة والدبلوماسية والتفاوض والسلام تحت سقف مبادرة ، وإعادة لبنان إلى الحضن والدولي، لأن قوة لبنان كانت دائماً في احتضان له”. وأضاف: “أنتم تقودون السفينة ونحن وراءكم، نحتمي بكم، ونثق بوجودكم على رأس الدولة”.

ورأى أنّ “الدولة يجب أن تكون موجودة فعليًا في الجنوب، عبر مؤسساتها وضبّاطها وقضاتها المستقلّين الذين لا يأتمرون بأحزاب أو جماعات مسلّحة”، مشددًا على “ضرورة تعزيز الحضور العلني والإعلامي للدولة داخل الجنوب والبقاع والضاحية”. وختم: “نحن معكم في مشروع الدولة الواحدة والقضاء الواحد والسلاح الواحد، ومستعدون أن نكون شريكًا كاملاً في أي خطوة تعيد السيادة وتثبّت الاستقرار وتعيد الثقة بلبنان”.

وردّ الرئيس عون مرحّبًا بالوفد، مؤكّدًا تفهّمه لمعاناة أبناء الجنوب “الذين يعيشون وجعًا مستمرًا منذ سنوات”، مشيرًا إلى أنّ الأوضاع “ستتغيّر بوجود الجيش الذي تنبع قوّته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله”. وأوضح أنّ بيانه الأخير بتكليف الجيش الردّ على أي محاولة توغّل برّية إسرائيلية “كان رسالة واضحة بأنّ الجيش بات صاحب القرار في الجنوب وهو المكلّف بحمايته”. وأضاف: “أنا كرئيس دولة أتحمّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة وشعبي والجنوب، فالولاء النهائي يجب أن يكون للوطن”.