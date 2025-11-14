الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أطلق النار على الجيش.. ومديرية المخبرات توقفه

2025-11-14 | 11:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أطلق النار على الجيش.. ومديرية المخبرات توقفه
أطلق النار على الجيش.. ومديرية المخبرات توقفه

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – بعبدا المواطنين (م.ع.) و(ش.ع.) و(ر.ص.) المطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، حماية مروجي المخدرات مقابل بدل مالي، افتعال إشكالات، فرض خوات. كما أن الأخير رفض بتاريخ 2/4/2020 الامتثال لأوامر حاجز لأحد الأجهزة الأمنية في منطقة صحراء الشويفات، وأطلق النار نحو عناصره من دون وقوع إصابات.

أثناء عملية التوقيف، حاول المطلوب (ر.ص.) الفرار من أمام عناصر الدورية، وأطلق النار نحوهم فردوا بالمثل، مما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد ضُبط في حوزة الموقوفين مسدسان حربيان.

كذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة الفنار – المتن المواطن (ا.ع.ز.)، وهو زعيم عصابات عدة مسؤولة عن افتعال إشكالات وإطلاق النار، ومطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار وإصابة أشخاص.

سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
مقالات ذات صلة
أطلق النار على الجيش.. ومديرية المخبرات توقفه

محليات

لبنان

الجيش اللبناني

مديرية المخابرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مخاوف من مظاهرات لـ "حزب الله"! (نداء الوطن)
انتحال أمني وسرقات متكررة… والمعلومات توقف الفاعل

اقرأ ايضا في محليات

بالتحريف والاجتزاء.. حملة تشهير مدفوعة ضد MEP (فيديو)
14:08

بالتحريف والاجتزاء.. حملة تشهير مدفوعة ضد MEP (فيديو)

حملة تشهير مدفوعة ضدّ شركة MEP، المتخصصة بمشاريع الطاقة تقودها جهات تحاول الاستفادة من تشغيل محطات الكهرباء ومع كل مناقصة تستخدم تلك الجهات نفوذها السياسي.

14:08

بالتحريف والاجتزاء.. حملة تشهير مدفوعة ضد MEP (فيديو)

حملة تشهير مدفوعة ضدّ شركة MEP، المتخصصة بمشاريع الطاقة تقودها جهات تحاول الاستفادة من تشغيل محطات الكهرباء ومع كل مناقصة تستخدم تلك الجهات نفوذها السياسي.

بعبدا ترحب بالمسار السعودي وحارة حريك تبحث التفاوض مع إسرائيل
13:08

بعبدا ترحب بالمسار السعودي وحارة حريك تبحث التفاوض مع إسرائيل

بين حارة حريك وبعبدا عنوانان، الاول في بعبدا وكلام رئيس الجمهورية المرحب بما نقلته وكالة رويترز عن مصدر سعودي ، والثاني في حارة حريك حيث التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال النائب محمد رعد.

13:08

بعبدا ترحب بالمسار السعودي وحارة حريك تبحث التفاوض مع إسرائيل

بين حارة حريك وبعبدا عنوانان، الاول في بعبدا وكلام رئيس الجمهورية المرحب بما نقلته وكالة رويترز عن مصدر سعودي ، والثاني في حارة حريك حيث التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال النائب محمد رعد.

يحدث الآن

اخترنا لك
بالتحريف والاجتزاء.. حملة تشهير مدفوعة ضد MEP (فيديو)
14:08
بعبدا ترحب بالمسار السعودي وحارة حريك تبحث التفاوض مع إسرائيل
13:08
مصادر دبلوماسية للجديد : فرنسا تتفهم الموقف اللبناني بأن الميكانيزم هي إطار مناسب للتفاوض بين لبنان واسرائيل
13:08
معلومات الجديد : مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر تغادر بيروت غداً الى دمشق للقاء الرئيس الشرع والبحث في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
13:06
معلومات الجديد: الأوساط السياسية الداخلية تترقب حركة السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الذي استلم مهامه اليوم الجمعة بانتظار ما سيقوم به من لقاءات في الايام المقبلة
13:02
معلومات الجديد: لقاء رحال ورعد ناقش الكتاب الذي وجهه حزبُ الله للرؤساء الثلاثة من دون التوصل الى ايِّ نتيجة على أن يستكمل النقاش في وقت لاحق
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025