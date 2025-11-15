الرئيس عون : سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن بناء إسرائيل جدارا إسمنتيا يتجاوز الخط الأزرق

معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية

معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض

معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها

معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية

معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب

النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة