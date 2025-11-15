معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية

تدخل فريق من مركز عيناتا التابع لوزارة الأشغال لإخراج مواطن عالق في الثلوج وفتح الطريق، مع التأكيد على جاهزية مراكز جرف الثلوج طوال الموسم.شاهد الفيديو:
عقدت عائلات بريتال وبدنايل لقاء مصالحة في حسينية بدنايل، تحت عنوان "الصفح عن مقدرة"، حيث أعلنت عائلة سليمان إسقاط الحق عن المتهمين بقتل علي سعدون سليمان، بعد توقيفهم وصدور قرار ظني بحقهم بتهمة القتل العمد.
أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي توقيف أب لبناني من مواليد 1975، بعد شكوى تقدم بها أربعة من أبنائه تتعلق بالتعرض للتحرش الجنسي واللفظي والعنف الأسري منذ طفولتهم.