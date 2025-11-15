فرنسا تحرك ملف الحدود ودعم الجيش وتحذير من"البلوكاج" النيابي

أنهت الموفدة آن كلير لو جندر جولتها على المسؤولين اللبنانيين وانتقلت الى دمشق للقاء الرئيس أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني وقد حملت معها ترسيم الحدود بين البلدين

وفي معلومات الجديد فإن فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد البلدين بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب وفي معلومات الجديد أنّ فرنسا على تواصل دائم مع وأميركا للدفع قدما لحل كل المسائل الحدودية وعلى الجبهة الثانية من الحدود مع اسرائيل بدت فرنسا متفهمة للموقف اللبناني مع اعتبارها أن الميكانيزم إطارٌ مناسب للتفاوض وعن خطة الجيش وحصريةِ السلاح فان فرنسا مقتنعة أن هناك تقدما واضحا في خطة الجيش جنوبَ الليطاني فيما تأمل فرنسا أن ينهيَ مهمته خلالَ المهل الزمنية التي كان قد وضعها أساسا علما ان فرنسا ومن خلال لقاءات لوجندر في أكدت انها متحمسة لمؤتمر دعم الجيش تأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض والتي نقلت عنها فرنسا حماستها لمساعدة

وعن الاستحقاق الانتخابي والعمل الدستوري فقد علمت الجديد أن الموفدةَ طرحت علاماتِ استفهامٍ حول ما اعتبرته إغلاقا أو بلوكاج في المجلسِ النيابي في مرحلةٍ حساسة يستوجب فيها العمل التشريعي لاتمام استحقاقين مهمين أولهم قانونُ الانتخاب وثانيهم القوانينَ المالية وبعيدا عن الاعلام حذرت الموفدة الفرنسية من التقتهم من أي تدهور في مسار الأمور وانطلاقا من دور فرنسا الحريصة دائما على أمن لبنان فإنها حثت الاطراف على الاسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية

وبينما تغادر الدبلوماسية الفرنسية لبنان يشهد مطلعَ الأسبوعِ حراكا عربيا أميركيا باتجاهش بيروت إذ تتطلع الأوساط السياسية الى أجوبةٍ واضحة بدءا من يوم الاثنين مع لقاءاتِ السفير الجديد وترجمةِ الانفتاح والسعودي تحديدا على لبنان سياسيا وتجاريا واقتصاديا.