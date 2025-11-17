الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:
جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.