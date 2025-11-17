الأمير يزيد بن فرحان في لبنان وسلسلة لقاءات مع المسؤولين

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

