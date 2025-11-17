كركي يطعن بمرسوم تمديد براءات الذمّة لشركتي الاتصالات ويعيد التعاقد مع مستشفى المقاصد

وفي إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها لمنع أي مساس بهذه الحقوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1442 تاريخ 3/11/2025، تقدّم الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة ، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وبطلب وقف التنفيذ طعناً بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات وقد تسجّل الطعن تحت الرقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025.وفي سياق آخر، استقبل كركي في مكتبه المدير العام لمستشفى المقاصد في السيّدة جومانة نجّار على رأس وفد يرافقها، وذلك بعد أن صحّحت إدارة المستشفى كافّة المخالفات التي كانت السبب وراء اتّخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ معه.واستناداً إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر كركي قراراً حمل الرقم 1054 تاريخ 17/11/2025 قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.وفي الختام، يعكس هذان الإجراءان حرص إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المتابعة الدقيقة والمساءلة الجديّة التي تفضي إلى نتائج عمليّة تصبّ في خدمة المواطنين وصون أموالهم، بما يمهّد لمرحلة أكثر انتظاماً وجودة في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.