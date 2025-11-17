"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

