رسالة وصلت لـ بري.. من طهران!

وأشارت إلى أن "استمرار حزب الله
في مواقفه التصعيدية على لسان مسؤوليه قد يرتدّ سلباً عليه، لا سيما وأن هذه المواقف لن تتمكن من تغيير مسار الأمور"، مضيفة أن "رسائل جديدة
وصلت إلى الرئيس نبيه بري
تفيد بأن طهران ليست في وارد التصعيد، وأن مواقف حزب الله
ترتبط بواقع الحياة السياسية اللبنانية
، وحاجة كل فريق إلى شدّ العصب الداخلي لجمهوره إلى حين اتضاح التوجه النهائي للعملية الانتخابية التي ستحدد أوزان القوى الداخلية وتوازنات المرحلة السياسية المقبلة".
ولفتت المصادر إلى أن "الوفد السعودي أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة لناحية ضبط الحدود البرية ومكافحة تهريب المخدرات من لبنان
، إضافة إلى الإجراءات المالية لمكافحة تبييض الأموال، وبحث في آلية تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان والاستثمارات المقبلة". وكشفت أن "مؤتمر بيروت
1 سيفتح الباب مجدداً أمام مجموعة من المؤتمرات الاقتصادية والمالية التي ستنعقد في لبنان، ومنها مؤتمر اتحاد المصارف العربية
الذي سيبحث في عدد من الملفات المالية المهمة".
واعتبرت أن "عودة انعقاد المؤتمرات الاقتصادية إلى بيروت، بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، تبعث برسائل مطمئنة مغايرة للأجواء التي سادت في الأسابيع الماضية".