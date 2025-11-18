رسالة وصلت لـ بري.. من طهران!

رأت مصادر لصحيفة الأنباء الالكترونية، أن "تزامن انطلاق عمل السفير الأميركي من أصل لبناني ميشال عيسى مع أجواء التفاؤل وعودة الحيوية إلى ، يزيد من منسوب التفاؤل، بحيث إن الإدارة الأميركية تعوّل على دور السفير الجديد في إطلاق المفاوضات غير المباشرة، أو عبر الميكانيزم، بين لبنان وإسرائيل من أجل تثبيت قرار وقف النار وحلّ النقاط العالقة".



وأشارت إلى أن "استمرار في مواقفه التصعيدية على لسان مسؤوليه قد يرتدّ سلباً عليه، لا سيما وأن هذه المواقف لن تتمكن من تغيير مسار الأمور"، مضيفة أن "رسائل وصلت إلى الرئيس تفيد بأن طهران ليست في وارد التصعيد، وأن مواقف حزب ترتبط بواقع الحياة السياسية ، وحاجة كل فريق إلى شدّ العصب الداخلي لجمهوره إلى حين اتضاح التوجه النهائي للعملية الانتخابية التي ستحدد أوزان القوى الداخلية وتوازنات المرحلة السياسية المقبلة".

ولفتت المصادر إلى أن "الوفد السعودي أشاد بالإنجازات التي حققتها الحكومة لناحية ضبط الحدود البرية ومكافحة تهريب المخدرات من ، إضافة إلى الإجراءات المالية لمكافحة تبييض الأموال، وبحث في آلية تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان والاستثمارات المقبلة". وكشفت أن "مؤتمر 1 سيفتح الباب مجدداً أمام مجموعة من المؤتمرات الاقتصادية والمالية التي ستنعقد في لبنان، ومنها مؤتمر اتحاد المصارف الذي سيبحث في عدد من الملفات المالية المهمة".



واعتبرت أن "عودة انعقاد المؤتمرات الاقتصادية إلى بيروت، بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، تبعث برسائل مطمئنة مغايرة للأجواء التي سادت في الأسابيع الماضية".