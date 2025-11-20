مفاجأة "إيجابية" بين بيروت وواشنطن؟ (الشرق الأوسط)

رأى مصدر سياسي أن تصعيد الحملة الأميركية على الجيش، وإن كان يأتي بالشكل في سياق رفض العماد هيكل دهم المنازل بحثاً عن سلاح " " من دون العودة للقضاء المختص، فإن ترمي بكل ثقلها للضغط على لإحداث تغيير.

وأكد المصدر لـ"الشرق الاوسط" أن واشنطن تضغط على للدخول في مفاوضات مباشرة مع لتطبيع العلاقات، وهذا ما شدد عليه الوسيط الأميركي توم براك في لقاءاته التي لم تقتصر على الثلاثة وقيادة الجيش، وإنما شملت قيادات سياسية.

الى ذلك، تحدث مرجع سياسي لـ" "، عن توقعاته بأن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت قد تدفع باتجاه معاودة التواصل بين وواشنطن من دون دخوله في التفاصيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش ناجم عن امتناع الإدارة الأميركية عن إعطاء الضوء الأخضر لانعقاده على وجه كما كان متوقعاً.