الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالفيديو.. اليونيفيل تتعرض لحادث سير

2025-11-20 | 02:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو.. اليونيفيل تتعرض لحادث سير
بالفيديو.. اليونيفيل تتعرض لحادث سير

تعرضت آلية تابعة لقوات اليونيفيل لحادث سير على أوتوستراد الجية باتجاه بيروت أثناء سيرها ضمن قافلة.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. اليونيفيل تتعرض لحادث سير

محليات

اليونيفيل

الجنوب

تحركات

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رائد خوري: عودة العرب إلى لبنان رهن الاستقرار السياسي… والفرصة الدولية تتقدّم تدريجيًا
في "عرض البحر".. الجيش اللبناني يستعد

اقرأ ايضا في محليات

عن السلاح والانتخابات.. ماذا قال الرئيس عون؟
08:17

عن السلاح والانتخابات.. ماذا قال الرئيس عون؟

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة Kajsa Ollongren خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waeleان لبنان يرحب باي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات لا سيما بعد انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" خلال العام 2027، مؤكدا ان الحضور الأوروبي في الجنوب سيكون عاملا إيجابيا خلال استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، إضافة الى رمزية مثل هذا الوجود الذي يساعد أيضا على متابعة كل الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها.

08:17

عن السلاح والانتخابات.. ماذا قال الرئيس عون؟

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة Kajsa Ollongren خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waeleان لبنان يرحب باي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات لا سيما بعد انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" خلال العام 2027، مؤكدا ان الحضور الأوروبي في الجنوب سيكون عاملا إيجابيا خلال استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، إضافة الى رمزية مثل هذا الوجود الذي يساعد أيضا على متابعة كل الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها.

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس عون: الدعم الأوروبي مهم خاصة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في العام 2027
08:28
الرئيس عون أمام وفد أوروبي: إسرائيل توسع اعتداءاتها لما بعد القرى الجنوبية
08:26
عن السلاح والانتخابات.. ماذا قال الرئيس عون؟
08:17
عشية الاستقلال.. "حزب الله": الشعب لن يقبل!
07:24
لبنان النقابي حاضر غي مؤتمر اتحاد عمال الخشب والبناء في قبرص
06:09
الرئيس عون.. بـ "سيارته" إلى الجنوب!
05:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025