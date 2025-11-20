"لا للتشكيك والوشاية بالجيش".. رسالة من بري إلى اللبنانيين

وشدّد على أنّ الاستقلال دعوة دائمة لاستكمال معركة استقلال الوطن، وتحصينه من الارتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، مؤكدًا أنّ تحرير والإنسان من براثن ، والسعي لتأمين كل مستلزمات الدعم للجيش بهدف تمكينه من تنفيذ المهام المناطة به، هو واجب .

وأضاف بري أنّ الواجب يشمل مكافأة قيادة الجيش وضباطه وجنوده على ما يقدّمون، لا التشكيك والتحريض عليهم في الداخل والخارج، معتبرًا أنّ استهداف دورهم الوطني المقدّس هو استهداف لعنوان الشرف والتضحية والوفاء، من أجل حماية وصون تلك الثوابت من عدوانية إسرائيل، التي ما زالت تقف حائلًا بين اللبنانيين واستقلالهم الحقيقي الناجز برًا وبحرًا وجوًا.

وأشار إلى أنّ اللبنانيين، بكل قواهم السياسية، أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم الاستقلال هذا العام، معتبرًا أنّ ميدان هذا الاختبار هو الجنوب، الذي يجسّد صورة مصغّرة عن لبنان الوطن والرسالة.

وتابع بري أنّ الجنوب يجسّده أبناؤه عيشًا واحدًا، وشراكة في الجرح والألم والأمل والشهادة والتضحية والرجاء، لافتًا إلى أنّ هناك مقياس الوطنية والانتماء الحقيقي، وهناك تختبر جدية السلطات الرسمية في الوفاء بالتزاماتها، ولا سيما إعادة الإعمار، وبذل كل جهد ممكن لوقف العدوان المستمر، باعتبارها مسؤولة أمام أصحاب الأرض الذين يصنعون مع الجيش الاستقلال الحقيقي.

وأكد أنّ هؤلاء يصمدون ويتمسّكون بآخر ذرّة من التراب الوطني وبالثوابت مهما غلت التضحيات، ولن يبدّلوا تبديلاً، سائلاً: "فهل ننجح جميعًا في هذا الاختبار ونحقّق الاستقلال فنستحقّه؟".

وفي ختام، قدّم بري تحية للشهداء كلّ الشهداء، وللأهل والعمال والمزارعين الذين يعانقون التين والزيتون وغرسات التبغ على طول خط الحدود من الناقورة إلى أعالي العرقوب وحاصبيا، كما وجّه تحية للبلديات والمخاتير، وللهيئات التربوية والتعليمية، وللطلاب في القرى الصامدة، الذين يكتبون تاريخ استقلالهم وسيادتهم بمداد دمهم كما فعلوا في الطيري والنبطية وفي كل قرية حدودية.