الرئيس عون مستقبلًا الحوت: دور وطني جامع لطيران الشرق الأوسط

وخلال اللقاء اطلع من الحوت على نتائج الحركة التي تحققت خلال فصل الصيف الماضي، والتي سجلت زيادة عن العام الماضي بلغت 500 ألف راكب.

وهنأ الرئيس عون السيد الحوت بمرور 80 سنة على تأسيس الشركة، منوهاً بالدور الذي تلعبه والذي يتجاوز البعد الاقتصادي الى دور جامع من أجل إبقاء التواصل قائما بين ودول .