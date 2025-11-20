بعد الاعتداء على ممرض في مشفى طرابلس.. بيان لـ "الصحة"

تُدين الاعتداء السافر والهمجي الذي طال أحد الممرضين في أثناء أدائه واجبه الإنساني في قسم . إن هذا الفعل البربري لا يمثل اعتداء على فرد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على حرمة المؤسسات الاستشفائية وتحدٍ صارخ لسلامة العاملين فيها كما لأمن المرضى.



إن ضغوطًا هائلة إقتصادية واجتماعية ملقاة على كاهل العاملين في القطاع الصحي، ولا يمكن القبول على الإطلاق بأن يتحملوا المزيد ويكونوا هدفًا لاعتداءات غير مبررة، مما يُهدد بشكل مباشر استمرارية الحيوية المقدمة للمواطنين.



وعليه، تُطالب الوزارة والقضائية المختصة بـ التوقيف الفوري للمعتدين وتطبيق أقصى الرادعة دون أي تهاون.



إن حماية الطواقم الطبية واجب وأخلاقي، ووزارة الصحة العامة تُجدد التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق كوادرها وضمان بيئة عمل آمنة تسمح لهم بمتابعة رسالتهم النبيلة.