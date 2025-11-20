بعد الاعتداء على ممرض في مشفى طرابلس.. بيان لـ "الصحة"

تُدين وزارة الصحة العامة
الاعتداء السافر والهمجي الذي طال أحد الممرضين في مستشفى طرابلس الحكومي
أثناء أدائه واجبه الإنساني في قسم الطوارئ
. إن هذا الفعل البربري لا يمثل اعتداء على فرد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على حرمة المؤسسات الاستشفائية وتحدٍ صارخ لسلامة العاملين فيها كما لأمن المرضى.
إن ضغوطًا هائلة إقتصادية واجتماعية ملقاة على كاهل العاملين في القطاع الصحي، ولا يمكن القبول على الإطلاق بأن يتحملوا المزيد ويكونوا هدفًا لاعتداءات غير مبررة، مما يُهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الصحية
الحيوية المقدمة للمواطنين.
وعليه، تُطالب الوزارة الأجهزة الأمنية
والقضائية المختصة بـ التوقيف الفوري للمعتدين وتطبيق أقصى العقوبات
الرادعة دون أي تهاون.
إن حماية الطواقم الطبية واجب وطني
وأخلاقي، ووزارة الصحة العامة تُجدد التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق كوادرها وضمان بيئة عمل آمنة تسمح لهم بمتابعة رسالتهم النبيلة.