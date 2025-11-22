الأخبار
محليات

"طلت الشتوية".. منخفض جويّ يصل بهذا الموعد!

2025-11-22 | 05:08
"طلت الشتوية".. منخفض جويّ يصل بهذا الموعد!

يسيطر طقس خريفي جاف ودافئ نسبياً على لبنان حتى مساء الإثنين، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، قبل أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة قادمة من إيطاليا.

التفاصيل اليومية:

السبت: صافٍ عمومًا مع رياح جنوبية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كم/س.

الأحد: صافٍ إلى قليل الغيوم، يتحول مساءً إلى غائم جزئي مع نشاط الرياح جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئي يتحول مساءً إلى غائم مع انخفاض سريع في الحرارة وتكوّن ضباب كثيف، مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية.

الثلاثاء: غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس في الحرارة، رياح نشطة وأمطار متفرقة مصحوبة برق ورعد، وتساقط ثلوج فوق 2100 متر، تتحسن الأحوال تدريجيًا مساءً.

معلومات إضافية:

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س، قد تصل إلى 50 كم/س جنوب البلاد.

الرطوبة على الساحل: 30-45%.

البحر: متوسط الموج إلى مائج أحيانًا، حرارة سطح الماء 25°م.

الضغط الجوي: 1021 HPA.

شروق الشمس: 06:16 – غروب الشمس: 16:31.

