"طلت الشتوية".. منخفض جويّ يصل بهذا الموعد!

التفاصيل اليومية:

السبت: صافٍ عمومًا مع رياح جنوبية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كم/س.

الأحد: صافٍ إلى قليل الغيوم، يتحول مساءً إلى غائم جزئي مع نشاط الرياح جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئي يتحول مساءً إلى غائم مع انخفاض في الحرارة وتكوّن ضباب كثيف، مع أمطار متفرقة وعواصف رعدية.

الثلاثاء: غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس في الحرارة، رياح نشطة وأمطار متفرقة مصحوبة برق ورعد، وتساقط ثلوج فوق 2100 متر، تتحسن الأحوال تدريجيًا مساءً.

معلومات إضافية:

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س، قد تصل إلى 50 كم/س جنوب البلاد.

الرطوبة على الساحل: 30-45%.

البحر: متوسط الموج إلى مائج أحيانًا، حرارة سطح الماء 25°م.

الضغط الجوي: 1021 HPA.

: 06:16 – غروب : 16:31.