محليات

برقيات تهنئة بالاستقلال الى الرئيس عون

2025-11-22 | 08:59
برقيات تهنئة بالاستقلال الى الرئيس عون
برقيات تهنئة بالاستقلال الى الرئيس عون

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم المزيد من برقيات التهنئة في الذكرى 82 للاستقلال.

وفي هذا السياق وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، الى الرئيس عون اعرب فيها عن " اصدق التهاني واطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".
كما وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة الى رئيس الجمهورية. 
كذلك هنأ من جهته العاهل البريطاني الملك تشارلز بالذكرى وقال : "يسرني زوجتي وانا ان أتوجه اليكم والى الشعب اللبناني بأحر التهاني لمناسبة ذكرى الاستقلال، وانا مسرور جدا لان بلدينا يتمتعان بروابط متينة، واتطلع الى تعزيز علاقة الصداقة بينهما. وكما آمل واطمح الى تعاون بلدينا لتحقيق تأثير إيجابي في ما خص التغيير المناخي والمسائل البيئية التي تؤثر على دول العالم كافة. ونتمنى زوجتي وانا لكم وللشعب اللبناني اطيب الامنيات".
كما وجه الرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة بالعيد جاء فيها: "يطيب لي، والجمهورية اللبنانية الشقيقة تحتفي بعيدها الوطني الثاني والثمانين، ان أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات، راجيا من المولى عزّ وجل ان يديم عليكم موفر الصحة والعافية، وان يحقق للشعب اللناني الشقيق ما يطمح اليه من تقدم ورقي وازدهار في كنف الامن والاستقرار". وإذ اغتنم هذه السانحة، لأعرب لكم عن حرصنا على تعزيز أواصر الاخوة والتضامن التي تربط شعبنا الشقيقين، والارتقاء بها في شتى المجالات، اجدد تضامن الجزائر مع لبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به، وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها". 
برقيات تهنئة بالاستقلال الى الرئيس عون

محليات

لبنان

الإستقلال

تهنئة

