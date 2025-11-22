سلسلة لقاءات للوزير الحجار في فرنسا (صور)

في إطار زيارته لفرنسا، عقد والبلديات أحمد الحجار سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، بحضور سفير لدى فرنسا ربيع الشاعر.

استهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع لوزارة الداخلية Hugues Moutouh، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات الأمنية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.



كما التقى قائد شرطة باريس Le préfet de police Patrice Faure، وجرى عرض لتجربة شرطة باريس في إدارة الأمن والتنسيق بين مختلف الوحدات، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، وتم التطرق إلى التي تهم الجالية في باريس.



وفي اجتماع مع مدير مديرية التعاون الأمني الدولي Georges Salinas (DCIS)، تم البحث في آليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية لاسيما .



كما التقى الوزير الحجار مدير المجلس الوطني للأنشطة الأمنية الخاصة David Clavière (CNAPS)، وتم التداول في إمكانات التعاون في تنظيم قطاع الأمن الخاص ومراقبة عمل الشركات الأمنية، بالإستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.