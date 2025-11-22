سلسلة لقاءات للوزير الحجار في فرنسا (صور)

استهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع الأمين العام
لوزارة الداخلية الفرنسية
Hugues Moutouh، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات الأمنية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.
كما التقى قائد شرطة باريس Le préfet de police Patrice Faure، وجرى عرض لتجربة شرطة باريس في إدارة الأمن والتنسيق بين مختلف الوحدات، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، وتم التطرق إلى القضايا
التي تهم الجالية اللبنانية
في باريس.
وفي اجتماع مع مدير مديرية التعاون الأمني الدولي Georges Salinas (DCIS)، تم البحث في آليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية لاسيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
.
كما التقى الوزير الحجار مدير المجلس الوطني للأنشطة الأمنية الخاصة David Clavière (CNAPS)، وتم التداول في إمكانات التعاون في تنظيم قطاع الأمن الخاص ومراقبة عمل الشركات الأمنية، بالإستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.