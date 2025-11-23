واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)

استبعدت مصادر مطلعة لـ"النهار": ان "يكون تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعتزامه استقبال الرئيس جوزاف عون، من دون تحديد موعد، مرتبطا بما أعلنه عون اذ ان الأمر بدا مقررًا مسبقًا ولا صلة له بمبادرة عون ولا يزال مبكرًا الجزم بما سيكون عليه موقف واشنطن منها قبل مرور بضعة أيام على الأقل".
كما ان بيان معايدة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للبنان بمناسبة عيد الاستقلال امس لم تكن ذات ارتباط بتطور معين ولكنها اتسمت بمنحى إيجابي مشجع للحكومة اللبنانية اذ قال "اتّخذت الحكومة اللبنانية هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. وستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة".
كتبت صحيفة "الديار":
أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".