واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)

استبعدت مصادر مطلعة لـ"النهار": ان "يكون تأكيد الرئيس الأميركي لاعتزامه استقبال الرئيس ، من دون تحديد موعد، مرتبطا بما أعلنه عون اذ ان الأمر بدا مقررًا مسبقًا ولا صلة له بمبادرة عون ولا يزال مبكرًا الجزم بما سيكون عليه موقف منها قبل مرور بضعة أيام على الأقل".

كما ان بيان معايدة الأميركي ماركو روبيو للبنان بمناسبة عيد امس لم تكن ذات ارتباط بتطور معين ولكنها اتسمت بمنحى إيجابي مشجع للحكومة اذ قال "اتّخذت هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. وستستمرّ في الوقوف إلى جانب والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة".