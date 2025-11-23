الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)

2025-11-23 | 01:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)
واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

استبعدت مصادر مطلعة لـ"النهار": ان "يكون تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعتزامه استقبال الرئيس جوزاف عون، من دون تحديد موعد، مرتبطا بما أعلنه عون اذ ان الأمر بدا مقررًا مسبقًا ولا صلة له بمبادرة عون ولا يزال مبكرًا الجزم بما سيكون عليه موقف واشنطن منها قبل مرور بضعة أيام على الأقل".

 

كما ان بيان معايدة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للبنان بمناسبة عيد الاستقلال امس لم تكن ذات ارتباط بتطور معين ولكنها اتسمت بمنحى إيجابي مشجع للحكومة اللبنانية اذ قال "اتّخذت الحكومة اللبنانية هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. وستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة".

مقالات ذات صلة
واشنطن تُطمئن بيروت: استقبال عون ثابت (النهار)

محليات

واشنطن

الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

الرئيس عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: 10 حوادث و12 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية
ماكرون: يجب تنفيذ الخطة الفرنسية لإستعادة السيادة اللبنانية في الجنوب

اقرأ ايضا في محليات

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

يحدث الآن

اخترنا لك
نتنياهو: سنواصل القيام بما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته
04:35
موقف سلام الإنتخابي يثير بري وجنبلاط (الديار)
04:28
جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب
03:14
"وقائع ميدانية".. في التقرير الثالث للجيش (الأنباء)
03:00
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله
02:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025