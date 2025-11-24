"التعليم الرسمي".. دعوة للإضراب العام واعتصام!

وفي مؤتمر صحفي
، اشار رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد
الى ان الإنهاك بلغ حدًّا لم يعد يُحتمل، ووجدنا أنفسنا أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا أن نرفع الصوت عاليًا، لا من أجل مكتسبات فئوية، بل من أجل بقاء المدرسة الرسمية، ومن أجل مئات آلاف الطلاب الذين لا خيار لهم سوى هذا التعليم. إن الروابط الثلاث، مجتمعة، تؤكّد اليوم
ما يلي:
- ان المعلمين لم يعودوا قادرين على القيام بواجباتهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، حيث تآكلت الرواتب وفقدت القدرة الشرائية قيمتها، فيما تتراكم عليهم تكاليف الحياة اليومية التي باتت تُرهق كل معلم ومعلمة.
- أن المدرسة الرسمية تحتاج إلى خطة إنقاذ وطنية شاملة، تبدأ بإنصاف المعلم
وتمكينه، ولا تنتهي عند تحسين البنى التحتية وتأمين المستلزمات التربوية".