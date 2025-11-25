برقية تهنئة بالاستقلال من بوتين إلى الرئيس عون

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الجديد لادارة مرفأ طرابلس اسكندر بندلي مع اعضاء مجلس الادارة سارة الشريف، نور علم الدين، سيمون عبد المسيح ومريم عيد.

والقى بندلي عرض فيها لواقع مرفأ طرابلس، مشيرا الى أن المجلس الجديد "بصدد اعداد خطة استراتيجية ليصبح المرفأ من اهم المرافئ في الشرق الاوسط، إلا أنه يعاني حاليا من اختناق في سير العمليات بسبب الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطن وامنه"، مطالبا بـ"إنشاء جهاز امن المرافئ لتسهيل التنسيق بين الاجهزة الامنية والجمركية مما يساهم في ايجاد حلول للمعوقات وجعل الاجراءات اكثر انسيابية".

ولفت بندلي الى "ضرورة العمل على تطبيق نظام "الشباك الموحد" لتسهيل حركة البضائع وتسريع المعاملات، وبالتالي تقليص اي عمليات غير شرعية محتملة وبالتوازي القيام بالصيانة الدورية المطلوبة لنظام "نجم".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا للمجلس الجديد، "التوفيق في مهامه"، مشددا على "ضرورة استعادة مرفأ طرابلس ألقه ودوره الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وتوجه الرئيس عون الى أعضاء مجلس الادارة قائلا: "إعملوا وفق ضميركم لما فيه مصلحة المرفأ، وواجهوا الصعوبات بتصميم ورغبة حقيقية في ايجاد الحلول المناسبة التي تسهل امور المواطنين وتسرع معاملاتهم".

وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي اطلع الرئيس عون على عمل الهيئة وسير الملفات المنوطة بالمفتشيات العامة التابعة لها في اطار تعزيز الرقابة على الادارات والمؤسسات العامة.

واستقبل الرئيس عون، رئيس "مجموعة عزيزي" الاماراتية مرويس عزيزي مع وفد ضم، النائب السابق طارق المرعبي، علي اللنجاوي، طارق عيتاني، عريمط ووائل أبو عوس.

واعرب عزيزي خلال اللقاء عن سعادته لوجوده في وللتقدم "الذي تحقق مع بداية عهد الرئيس عون"، مبديا اعجابه بـ"الشعب اللبناني وإرادته وكفاياته وخبراته في مختلف المجالات"، ومبديا رغبته "في الاستثمار في لبنان، لا سيما وان الفرص الاستثمارية المتوفرة غنية ومتنوعة".

وعرض عزيزي للاستثمارات التي تقوم بها مجموعته في مجال الاعمار وابرزها اقامة "برج عزيزي" وهو الثاني من حيث الارتفاع، بعد "برج زايد" في دولة الامارات المتحدة إضافة الى استثمارات عقارية اخرى".

ورحب الرئيس عون بعزيزي والوفد المرافق، شاكرا له رغبته بالاستثمار في لبنان، مؤكدا أن "الاوضاع الراهنة اوجدت فرصا استثمارية عدة، يمكن اختيار المجموعة ما يلائمها منها".

ونوه الرئيس عون بـ"العلاقات بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة وبالدعم الذي يبديه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن آل نهيان والمسؤولون الاماراتيون، واعرب عن تقديره لإنارة "برج زايد" في دبي بألوان اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال.

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني انفنتينو لمناسبة زيارته للبنان، ورافقته زوجته لينا الاشقر، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر والامين العام للاتحاد جهاد الشحف.

واعرب انفنتينو عن سعادته لوجوده في لبنان "ولو في زيارة قصيرة"، لافتا الى انه سيتوجه الى قطر "لحضور المباراة التي تجمع منتخب لبنان ومنتخب السودان في إطار التأهل لكأس العرب في كرة القدم".

وخلال اللقاء قدم انفنتينو للرئيس عون الكرة التي اعدتها "الفيفا" لبطولة التي ستجري خلال العام المقبل في اميركا وكندا والمكسيك، كما قدم له شعار الاتحاد والقميص الذي يحمل الرقم 10.

ورحب الرئيس عون بانفنتينو شاكرا له تشجيعه لكرة القدم في لبنان ومبادراته في هذا المجال ومنها حضور المباراة التأهيلية في قطر.

وتلقى الرئيس عون بمناسبة ذكرى الاستقلال برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اشار فيها الى ان "العلاقات بين روسيا ولبنان تتسم تقليديا بطابع ودي"، وقال: "أنا على ثقة بأنها ستستمر في التطور لصالح شعبينا، ولصالح تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وأود ان اؤكد ان روسيا لا تزال ثابتة في دعمها لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية وتعتبر اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدكم امرا غير مقبول".