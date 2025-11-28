هل هرّب حزب الله أسلحته؟.. الجيش يرد!

أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني أنّ تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوز 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، مؤكداً أن معظم المنازل التي استُهدفت في المنطقة هي منازل مدنية. وأوضح أنّ الجيش تواصل مع "الميكانيزم" للكشف على هذه المنازل، إلّا أنّ إسرائيل رفضت ذلك وأصرّت على استهدافها.



