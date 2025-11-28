بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
إستقبل مرفأ بيروت صباح اليوم الجمعة الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليشكل وصولها خطوة مباركة ضمن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيؤدي خلالها البابا صلاة صامتة أمام موقع انفجار ٤ آب. وقد دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة.