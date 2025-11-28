بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون ، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي وجبل .

المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد وتُكلّف بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام العسكري.