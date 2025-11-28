الأخبار
بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

2025-11-28 | 07:57
بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وجاء في القرار:

 

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

وزير الدفاع

ميشال منسى

