محليات

"إقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية".. قرار لمحافظ بيروت

2025-11-29 | 07:45
&quot;إقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية&quot;.. قرار لمحافظ بيروت
"إقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية".. قرار لمحافظ بيروت

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قـرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.

وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت 

يُقـرر مـا يلـي:

المادة الاولى:  تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه. 
المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".
 
محليات

محافظ بيروت

مروان عبود

