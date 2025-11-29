"إقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية".. قرار لمحافظ بيروت

وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت
، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر
بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت
يُقـرر مـا يلـي:
المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت
(المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية
– جادة فؤاد شهاب
وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.
المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".