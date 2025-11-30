الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جنوب الليطاني.. الحزب التقدمي يشيد بجهود الجيش!

2025-11-30 | 06:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جنوب الليطاني.. الحزب التقدمي يشيد بجهود الجيش!
جنوب الليطاني.. الحزب التقدمي يشيد بجهود الجيش!

عقد مجلس قيادة الحزب التقدّمي الإشتراكي اجتماعًا في المختارة برئاسة رئيس الحزب تيمور جنبلاط، واكد تمسّكه الثابت بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأجيل، "باعتبارها استحقاقًا وطنيًا أساسيًا يُعيد تجديد الحياة السياسية ويحفظ انتظام المؤسسات".

وشدّد في بيان، على "ضرورة ضمان مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في العملية الانتخابية والإقتراع لمرشحيهم في لبنان، واحترام حقهم الكامل في التصويت والمساهمة في صناعة القرار الوطني من مكان اقامتهم".

ورأى أنّ الشروع الجدي في إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة، "وبما ينسجم مع تطوّر الدولة الحديثة من جهة، ويقوم على معايير الكفاءة والشفافية من جهة ثانية"، وشدّد بالتوازي على أهمية مقاربة أوضاع موظفي القطاع العام بمسؤولية وجدية، وإنصافهم عبر وضع مطالبهم المحقّة في رأس الأولويات الحكومية، لإيجاد حلول عادلة وفعّالة ضمن خطة إصلاح شاملة، طال انتظارها.

كما ثمّن جهود الجيش ودوره الوطني، "لا سيما لجهة تنفيذه خطة الانتشار جنوب نهر الليطاني وعلى الأراضي اللبنانية كافة، تطبيقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الأممي 1701 وقرار حصرية السلاح، في وقت تستمر اسرائيل بخرق الاتفاق يومياً وتعريض حياة اللبنانيين وأمنهم في الجنوب وفي كل لبنان للخطر واستمرار الاحتلال ومنع ابناء القرى الجنوبية من العودة إلى قراهم وإعاقة اي جهود لاعادة الإعمار وكل ذلك رغم محاولات البعض التشكيك في عمله والتشويش عليه.  وقد ظهر ذلك جليًا في الجولة الإعلامية التي وثّقت ما حقّقه الجيش على هذا الصعيد". 

وأكد دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية ولجهودها الرامية إلى تثبيت الاستقرار وحماية السيادة، مجددا دعوته اللبنانيين الحريصين على سيادة لبنان والمجتمع الدولي إلى دعم الجيش والمؤسسات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الموكلة إليها.
 
 
 
مقالات ذات صلة
جنوب الليطاني.. الحزب التقدمي يشيد بجهود الجيش!

محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي

الاجتماع الدوري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من طريق المطار.. مراسلة الجديد تواكب الفعاليات الشعبية لاستقبال البابا
من مطار بيروت.. الجديد تواكب الفعاليات قبيل وصول البابا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
من البابا للبنانيين LIKE (فيديو)
11:43
البابا لاون: بإمكان لبنان أن يطوّر مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة
11:20
البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة
11:17
البابا لاون: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يعرف كيف يولد من جديد
11:16
البابا لاون: عانيتم من التشدد والنزاعات واستطعتم أن تنطلقوا من جديد
11:15
البابا لاون من قصر بعبدا: وأرجو لكم أن تتكلموا لغة واحدة.. لغة الرجاء التي تجمع الجميع ليبدأوا دائمًا من جديد
11:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025