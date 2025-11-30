وزير الداخلية عن زيارة البابا لاون: تبعث الأمل

كتب والبلديات عبر حساب الوزارة على منصة اكس:



"تحمل زيارة قداسة البابا لاوون إلى بُعداً روحياً عميقاً، وتبعث الأمل في قلوب اللبنانيين، وتُذكرنا بقيمة في مواجهة التحديات.

نرحّب بقداسته في وطن ، ملتقى الأديان والحضارات، ونأمل أن تشكل زيارته مصدر رجاء وتلاق وسلام، لجميع اللبنانيين".