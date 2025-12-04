جنبلاط: التفاوض امر مشروع.. والسفير كرم نقلة نوعية

كتب رئيس الإشتراكي على منصة "أكس":

"في السياسة طرق عديدة في المقاربة والتفاوض امر مشروع. وفي هذا المجال فان اختيار يشكل نقلة نوعية في مرحلة من ادق الظروف التي يمر فيها الذي يواجه تحديات مزدوجة في استعادة السيادة في الداخل وفي الجنوب المحتل".