مرقص: لا خيار سوى التفاوض!

كما عرض رئيس الجمهورية "موضوع تكليف السفير
سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، وذلك بعد مشاورات بينه وبين الرئيس نبيه بري
والرئيس نواف سلام، حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني"، معتبرا انه "من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الانتاج ولكنها مهدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحالي"، مشددا على ان "تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب وانه لن تكون هناك أي تنازلات عن سيادة لبنان
في أي اتفاق مع إسرائيل
، وان ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، والمطلوب من اميركا
ومجلس الامن العمل على انجاحه".
ولفت الى ان "قائد الجيش العماد رودولف هيكل ملتزم بالمهل التي وضعتها الحكومة لكن هناك بعض الصعوبات تتعلق بتمكين الجيش من أداء مهامه".