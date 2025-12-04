مرقص: لا خيار سوى التفاوض!

اشار وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات ، الى ان "رئيس الجمهورية اعرب في مستهل الجلسة، عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة التاريخية.‏ وتوقف عند الصورة التي ظهرها جميع اللبنانيين ووحدتهم".

‏كما عرض رئيس الجمهورية "موضوع تكليف سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، وذلك بعد مشاورات بينه وبين والرئيس نواف سلام، حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني"، معتبرا انه "من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الانتاج ولكنها مهدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحالي"، مشددا على ان "تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب وانه لن تكون هناك أي تنازلات عن سيادة في أي اتفاق مع ، وان ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، والمطلوب من ومجلس الامن العمل على انجاحه".



ولفت الى ان "قائد الجيش العماد رودولف هيكل ملتزم بالمهل التي وضعتها الحكومة لكن هناك بعض الصعوبات تتعلق بتمكين الجيش من أداء مهامه".