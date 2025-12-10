"أسبوع الغضب" روابط التعليم تعلن الإضراب غداً

وأشارت الروابط في بيانها، إلى أن "الإضراب يشمل الثانويات والمدارس والمعاهد ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والأساتذة الملحقين في وزارة التربية والمركز للبحوث".

إشارة الى أن الرابطة دعت "الأساتذة والمعلمين المتعاقدين إلى الإضراب، مع الحضور إلى المدرسة أو المعهد أو الثانوية وتسجيل حصصهم وفق الأصول"، مطالبة وزيرة التربية بـ"احتسابها".

كما أكدّت "استعدادها للقيام بخطوات تصعيدية الأسبوع المقبل، الثلثاء والأربعاء، تبعا لخطة ستعلن تفاصيلها في حينه"، داعية "روابط القطاع العام، من العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلى التنسيق في التحركات المقبلة، بما يعزز قوة الضغط على الحكومة من أجل استعادة الحقوق وصون كرامة العاملين في القطاع العام".

ولفتت الرابطة إلى أنها "مستمرة في دفاعها عن حقوق المعلمين والعاملين في القطاع العام، ولن تتراجع عن خطواتها حتى تحقيق المطالب المحقة".

وختمت بيانها بالتأكيد على أنّ: "التصعيد طريقنا لتحصيل الحقوق".