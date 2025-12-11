انفجار مرفأ بيروت.. تطور سلبي في ملف التحقيق! (النهار)

جاء في صحيفة النهار:

طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب بتسليم المواطن الروسي غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".



ولكن المعلومات المتوافرة للنهار، تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي باستجوابه.



ووفق معلومات النهار، من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بما يسمح له التوجه إلى الأسبوع المقبل.