انفجار مرفأ بيروت.. تطور سلبي في ملف التحقيق! (النهار)

طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم لبنان
مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور
غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".
ولكن المعلومات المتوافرة للنهار، تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بيطار
باستجوابه.
ووفق معلومات النهار، من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بيطار
بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا
الأسبوع المقبل.