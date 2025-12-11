"إجراءات إحترازية".. بيان لمؤسسة كهرباء لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لمؤسسة البيان الآتي:



"لما كان من المفترض أن يتم توريد لصالح ، بواسطة والمياه – للنفط، شحنة من مادة أويل بتاريخ ما بين 05-08/12/2025،

ولما كان بحسب آخر المعطيات المتوفرة، قد طرأ تأخير على موعد تسليم الشحنة المعنية، إذ باتت من المرتقب أن تصل إلى المياه الإقليمية بتاريخ 12/12/2025 ظهرًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على خزين مادة الغاز أويل لدى مؤسسة ، لا سيما في كل من معملي ودير عمار إذ تدنى بشكل حاد جدًا وشارف على النفاذ،



وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء بالكامل، تفيد المؤسسة أنها قامت باتخاذ إجراءات احترازية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، والمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...)، وتجنب العتمة الشاملة، بحيث أنها قد قامت بإيقاف بصورة قسرية بعد ذروة ليل الأربعاء الواقع فيه 10/12/2025، مجموعة إنتاجية واحدة في معمل الزهراني للمحافظة على خزينه، والإبقاء على مجموعة غازية واحدة في معمل دير عمار مع نصف مجموعة بخارية؛ على أن يتم إعادة وضع تلك المجموعة مجددًا في الخدمة في معمل الزهراني فور وصول وتفريغ حمولة الباخرة المعنية وإعادة التغذية إلى ما كانت عليه".