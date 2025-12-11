الأخبار
محليات

"إجراءات إحترازية".. بيان لمؤسسة كهرباء لبنان

2025-12-11 | 03:07
"إجراءات إحترازية".. بيان لمؤسسة كهرباء لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

"لما كان من المفترض أن يتم توريد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، شحنة من مادة الغاز أويل بتاريخ ما بين 05-08/12/2025،
ولما كان بحسب آخر المعطيات المتوفرة، قد طرأ تأخير على موعد تسليم الشحنة المعنية، إذ باتت من المرتقب أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 12/12/2025 ظهرًا، الأمر الذي انعكس سلبًا على خزين مادة الغاز أويل لدى مؤسسة كهرباء لبنان، لا سيما في كل من معملي الزهراني ودير عمار إذ تدنى بشكل حاد جدًا وشارف على النفاذ،

وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة أنها قامت باتخاذ إجراءات احترازية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، والمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...)، وتجنب العتمة الشاملة، بحيث أنها قد قامت بإيقاف بصورة قسرية بعد ذروة ليل الأربعاء الواقع فيه 10/12/2025، مجموعة إنتاجية واحدة في معمل الزهراني للمحافظة على خزينه، والإبقاء على مجموعة غازية واحدة في معمل دير عمار مع نصف مجموعة بخارية؛ على أن يتم إعادة وضع تلك المجموعة مجددًا في الخدمة في معمل الزهراني فور وصول وتفريغ حمولة الباخرة المعنية وإعادة التغذية إلى ما كانت عليه".
 
 
 
 
