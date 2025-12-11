الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بري: ما حدا يهدد.. وحديث براك "غلطة كبيرة"

2025-12-11 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري: ما حدا يهدد.. وحديث براك &quot;غلطة كبيرة&quot;
بري: ما حدا يهدد.. وحديث براك "غلطة كبيرة"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة إن القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ، وقال بري : "إلغاء مافي" و"تأجيل مافي" كل الناس تريد الانتخابات ولا زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين ، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين ، وقبل أن نبحث بأي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبت وطالبت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه ، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق ، تعالوا لنطبق إتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون إنتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟ .

وسئل الرئيس بري عن  التهديدات التي يطلقها بعض الدبلوماسيين، وخاصة ما صدر أكثر من مرة عن الموفد الأمريكي توم براك لجهة ضم لبنان إلى سوريا أجاب الرئيس بري : "ما حدا يهدد اللبنانيين" ،لايعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق ، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك ، وما قاله عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق .
 وأضاف رئيس المجلس : مجددا أقول أن لا بديل ولا مناص للبنانيين لمواجهة المخاطر والتداعيات والتهديدات من أي جهة إلا بوحدتهم وبوحدتنا نستطيع أن نحرر الأرض .

 وحول إتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات ؟ 
أجاب بري سائلاً : أليست الميكانيزم هي إطار تفاوضي؟ ، هناك مسلمات نفاوض عليها عبر هذه اللجنة ، هي :  الانسحاب الإسرائيلي ، إنتشار الجيش اللبناني ، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني ، وهذه اللجنة هي برعاية أمريكية ، فرنسية وأممية، وقلت أكثر من مرة أن لا مانع من الاستعانة بأي شخص مدني أو تقني إذا لازم الأمر ذلك ، بشرط تنفيذ الإتفاق .
وتابع : لبنان ومنذ تشرين الثاني عام 2024 نفذ كل ما هو مطلوب منه والجيش اللبناني انتشر بأكثر من 9300 ضابط  وجندي بمؤازرة اليونيفيل ، التي أكدت في آخر تقاريرها على ما نقوله لجهة التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه ، في حين أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق بحوالي 11000 خرق .
وكشف بأن الجيش اللبناني نفذ %90  من بنود إتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي ، وقال :  وهذا ما أكدته اليونيفيل والميكانيزم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .
وتابع : لكن المؤسف أن أحداً لا يسأل ولم يسأل أين ؟  ومتى؟ وكيف ؟ نفذت أو التزمت إسرائيل ببند واحد من إتفاق وقف إطلاق النار ؟ ، بل هي زادت من مساحة إحتلالها للأراضي اللبنانية .

بري جدد الإشادة بالمفاعيل الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان ، داعياً اللبنانيين إلى الاستثمار عليها وطنيا وروحياَ وشعبيا، من خلال المناخات التي تجسدت في مراسم الاستقبال وخلال الزيارة وفي مراسم الوداع. كاشفاً بأن قداسته قد وعد بزيارة الجنوب اللبناني في أي زيارة مقبلة للبنان.
 
 وحول علاقته مع المملكة العربية السعودية ؟ 
 أجاب الرئيس بري : علاقتي الشخصية جيدة جداً وعلاقة المملكة مع لبنان جيدة .
 وحول ودائع اللبنانيين في المصارف ؟ أعاد الرئيس بري التأكيد على أن الودائع هي حقوق مقدسة ولا يجوز التفريط او القبول أوالتنازل عن هذا الحق .
مقالات ذات صلة
بري: ما حدا يهدد.. وحديث براك "غلطة كبيرة"

محليات

نبيه بري

الجنوب

حزب الله

الجيش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مباشر من عين التينة… مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات
بري : الجيش اللبناني نفذ %90 من بنود اتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي

اقرأ ايضا في محليات

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!
11:13

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

11:13

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

طلب عاجل من مصلحة الليطاني
11:03

طلب عاجل من مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة".

11:03

طلب عاجل من مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة".

يحدث الآن

اخترنا لك
شرط لمساعدة الجيش.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:40
احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!
11:13
طلب عاجل من مصلحة الليطاني
11:03
الثلوج تتساقط فوق الضنية على المرتفعات التي يزيد على 1900 متر فوق سطح البحر للمرة الاولى هذا العام
11:01
وثقه "يسقط حكم الفاسد".. قوى الأمن تعلن توقيف "مدير" شبكات قمار
09:53
"وطن الإنسان": لبنان أمام منعطف بزخم ديبلوماسيّ ومسار تفاوضيّ
09:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025