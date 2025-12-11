الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الصليب الأحمر اللبناني يعرب عن تقديره لشركة ABC لالتزامها المستمر منذ العام 2024

2025-12-11 | 09:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الصليب الأحمر اللبناني يعرب عن تقديره لشركة ABC لالتزامها المستمر منذ العام 2024
الصليب الأحمر اللبناني يعرب عن تقديره لشركة ABC لالتزامها المستمر منذ العام 2024

زار رئيس مجلس إدارة ABC ، رون فاضل، على رأس وفد من الشركة، مقر الصليب الأحمر اللبناني في بيروت–سبيرز، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، السيد جورج الكتّاني وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار تعزيز التزام ABC ودعمها المستمر للصليب الأحمر اللبناني.




في تشرين الثاني 2024، أطلقت مبادرة "الاستجابة الطارئة أثناء الحرب وبعدها"، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع اللبناني. واليوم تدخل الشراكة بين الطرفين عامها الثاني، مستمرة في السعي لتطوير خدمات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحرب كما في السلم. 


وفي كلمته، أعرب السيد الكتّاني عن تقدير الصليب الأحمر اللبناني لثقة شركة ABC وتضامنها المستمر، معبّرًا عن سعادته بأنها باتت شريكًا مؤسسيًا مميّزًا للجمعية. وقال: "لقد نجحت مساهمة ABC في هذه المرحلة الصعبة في تعزيز قدرتنا على الاستجابة والصمود. كما ندعو المؤسسات الأخرى للمبادرة بدعم الصليب الأحمر اللبناني من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح ومساعدة المجتمعات الأكثر حاجة."


بدوره، عبّر السيد فاضل عن تقديرABC لكل فرد من أفراد الصليب الأحمراللبناني الأبطال الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لإنقاذ الآخرين. وشدّد على أن دعم الصليب الأحمر اللبناني يتماشى مع قيم ABC والتزامها بحماية وتعزيز المجتمعات التي تخدمها، لا سيما خلال الأزمات. 


تؤكد مبادرة ABC المستمرة مع الصليب الأحمر اللبناني التزام الطرفين المشترك بالقيم الإنسانية ودعم المجتمع اللبناني في أوقات الأزمات. وتُسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية القطاع الخاص في تعزيز الجهوزية الوطنية وتقوية آليات الاستجابة للطوارئ.
 
مقالات ذات صلة
الصليب الأحمر اللبناني يعرب عن تقديره لشركة ABC لالتزامها المستمر منذ العام 2024

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في الجنوب.. نائب يشتري عقارات! (نداء الوطن)
أنابيب النفط.. هل تتحرك بين لبنان و سوريا؟ (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في محليات

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!
11:13

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

11:13

احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

طلب عاجل من مصلحة الليطاني
11:03

طلب عاجل من مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة".

11:03

طلب عاجل من مصلحة الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "متابعة الإجراءات المتعلقة بمخالفات بعض المسالخ في بلدة بدنايل، والتي قامت برمي دماء ومخلفات حيوانية غير معالجة في مجرى نهر الليطاني بتاريخ 9 كانون الأول 2025، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية والصناعية، وفي ظل تفشّي مرض الحمى القلاعية بما يضاعف المخاطر الصحية والوبائية على الثروة الحيوانية والمجتمعات المحيطة".

يحدث الآن

اخترنا لك
شرط لمساعدة الجيش.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:40
احذروا.. في هذه المنطقة طبيب مزيف و حقن مجهولة!
11:13
طلب عاجل من مصلحة الليطاني
11:03
الثلوج تتساقط فوق الضنية على المرتفعات التي يزيد على 1900 متر فوق سطح البحر للمرة الاولى هذا العام
11:01
وثقه "يسقط حكم الفاسد".. قوى الأمن تعلن توقيف "مدير" شبكات قمار
09:53
"وطن الإنسان": لبنان أمام منعطف بزخم ديبلوماسيّ ومسار تفاوضيّ
09:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025