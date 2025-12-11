"وطن الإنسان": لبنان أمام منعطف بزخم ديبلوماسيّ ومسار تفاوضيّ



عقد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد التداول في التطوّرات محليًّا وإقليميًّا، صدر ما يلي:



أوّلًا: يؤكّد "مشروع وطن الإنسان" أهميّة الزخم الديبلوماسي الذي يشهده في هذه المرحلة، من خلال توافد البعثات والوفود الخارجيّة إلى . ويرى المجلس أنّ هذا الحراك يعكس إدراك المجتمع الدوليّ لحساسيّة الوضع اللبناني وارتباطه الوثيق بتطوّرات المنطقة، ولا سيّما ما يتعلّق بالعمليّات الإسرائيليّة في الجنوب اللبناني والمستجدّات على الساحة السوريّة. ويشدّد على أنّ أيّ قرار أو موقف داخلي يصدر ستكون له ارتدادات كبيرة على تطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة داخليًّا، وعلى مستقبل لبنان برمّته.



ثانيًا: يهنّئ "مشروع وطن الإنسان" الدولة اللبنانيّة على تعيين سيمون كرم رئيسًا لفريق التفاوض اللبناني ضمن لجنة "الميكانيزم". ويعتبر أنّ هذا ، الذي أتى بعد خطاب وأعقب زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان، يندرج ضمن مسار متجانس من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية بالمفاوضات نحو مرحلة ، كما حماية لبنان من تداعيات الصراع العسكريّ ودفعه نحو أفق جديد، بما يشكّل بداية رحلة نحو "لبنان الجديد"، والمظلّة التي ستحمي جميع اللبنانيين من ويلات حروب المحاور على أرضهم.



ثالثًا: يرحّب المجلس بطرح قانون الفجوة الماليّة قيد التداول، والذي، إن أقرّ، من شأنه أن يشكّل خطوة متقدّمة، ولا سيّما لجهة إقرار الدولة اللبنانيّة بمسؤوليّاتها تجاه المودعين، وإلزام والمصارف بالدفعة الأولى، على أن تلتزم الدولة بإصدار سندات خزينة مدعومة بموجودات المصرف المركزي. وهذا ما يثبّت اعتراف الدولة بمسؤوليّتها، ويُعدّ تقدّمًا كبيرًا يؤشّر إلى بداية حلّ عادل لكلّ الأطراف، وفي مقدّمهم المودعون.

ويلفت المجلس التنفيذيّ هنا الى أهميّة اقتراح قانون "إنشاء هيئة تثمير أصول الدولة" والذي يمنح المودعين فرصة للاستثمار بالسندات التي اعطتهم إياها الدولة. وذلك وفق اقتراح القانون الذي تم تقديمه والذي يحدد نسبة مئويّة واضحة لاستثمار المودعين بودائعهم القديمة والتي ستتحول الى سندات قابلة للاستثمار في تثمير أصول الدولة من ضمن الشركات التي ستنشئها الهيئة.