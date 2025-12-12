الأخبار
محليات

"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)

2025-12-12 | 00:28
"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)
"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)

جاء في صحيفة النهار:

بالعودة إلى مجريات المشهد اللبناني، أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن الأسبوع المقبل في باريس سيكون حافلاً بالاجتماعات حول لبنان، مع حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الذي دعي إلى فرنسا التي تسعى إلى البحث معه في حاجات الجيش اللبناني، كما ستحضر المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستجري محادثات مع جان إيف لودريان بعد زيارته لبيروت وزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر إلى إسرائيل ولبنان، كما يزور باريس للمشاركة في المحادثات الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام قليلة، أثار معه موضوع عقد اجتماع لدعم الجيش اللبناني إضافة إلى الأوضاع في سوريا وغزة. وترى باريس أن التهديد الإسرائيلي للبنان ما زال قائماً بقوة رغم تعيين المفاوض المدني السفير السابق سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، لذا تقوم باريس بجهود كبرى مع الإدارة الأميركية لإقناعها بالعمل على إقناع إسرائيل بضرورة عدم زعزعة استقرار لبنان، على غرار ما تعمل الإدارة الأميركية بمطالبة إسرائيل بعدم زعزعة استقرار سوريا، فواشنطن تبذل كل الجهود مع إسرائيل بالنسبة لاستقرار سوريا، فيما تمتنع عن الضغط على إسرائيل بالنسبة إلى لبنان بسبب "حزب الله". 

وتركزت جهود لودريان على إقناع الجانب اللبناني بتعزيز آلية وقف النار، على أن تتولى الميكانيزم التحقق من نزع سلاح "حزب الله" على الأرض وهي المهمة الفعلية للميكانيزم في رأي باريس. ونزع السلاح الحزب مطلوب ليس فقط في جنوب الليطاني، وإنما أيضاً في شمال الليطاني، وهذا الموضوع سيكون سبب جدل معقد وصعب داخل لبنان لكنه أساسي. وكانت مهمة لودريان أيضاً إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة فك تعطيله للبرلمان.
 
 
 
"الميكانيزم" ستتولى سلاح "حزب الله".. بماذا أقنع لودريان بري؟ (النهار)

محليات

الميكانيزم

لجنة الميكانيزم

مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير من نوع MQ9 فوق مدينة الهرمل والمحيط
05:30
كانت متجهة جنوباً.. قافلة لوجستية لليونيفيل تتعرض لحادث!
04:43
بكتب وكلمات.. شجرة ميلاد! (فيديو)
04:38
قرى عدة تستفيق على غارات عنيفة! (فيديو)
04:04
الرئيس سلام خلال حفل إطلاق تجهيز المستشفيات الحكومية: الإستدامة ليست خياراً بل واجباً وسنعمل على وضع استراتيجية تمويل للمستشفيات الحكومية
03:55
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة جباع وأطراف عرمتى الريحان
03:09
