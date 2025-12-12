متى ينحسر المنخفض الجوي؟

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على و للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتحول تدريجا الى طقس غير مستقر مع احتمال هطول امطار متفرقة .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر الاول في بين 13و 21، في بين 10 و 19 درجة وفي بين 4 و 14 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال هطول امطار متفرقة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.