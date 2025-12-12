متى ينحسر المنخفض الجوي؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان
و الحوض الشرقي
للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتحول تدريجا الى طقس غير مستقر مع احتمال هطول امطار متفرقة .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون
الاول في بيروت
بين 13و 21، في طرابلس
بين 10 و 19 درجة وفي زحلة
بين 4 و 14 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.
السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال هطول امطار متفرقة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.