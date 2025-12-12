"الدولة تحاور حزب الله لكنه يرفض".. ماذا قال رجي عن السلام مع اسرائيل؟

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي إلى أنه "وصلتنا تحذيرات من جهات عربية ودولية أن تحضر لعملية عسكرية ضد لبنان".

وفي حديث لقناة ، أضاف رجي: "نكثّف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية"، مشدّداً على أن "سلاح أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب ".



وتابع: " تحاور حزب لإقناعه بتسليم سلاحه، لكنه يرفض ذلك".



كما لفت إلى أنّ "اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع ، ونسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة، ومعاهدة السلام بعيدة حالياً".